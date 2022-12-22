Сильнейшие заторы в 10 баллов образовались вечером на улицах Барнаула

Водители автобусов вынуждены высаживать людей на проезжей части. В итоге барнаульцы идут пешком несколько километров, потому что движение в городе встало. Такая ситуация на дорогах наблюдается последние три дня.

Проехать практически невозможно по пр. Строителей в обе стороны, по Ленина, Красноармейскому, по Павловскому тракту, по ул. Попова.

На улицах, которые водители маршруток используют для объезда пробок, тоже пробки: стоят Профинтерна и Советская. Пробка на ул. Цеховой не рассасывалась с самого утра.

Ранее стало известно, что детская команда по плаванию ехала в рейсовом автобусе, который разбился под Новосибирском.