22 декабря
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Автоновости

Сильнейшие заторы в 10 баллов образовались вечером на улицах Барнаула

Заторы в Барнауле 22 декабря достигли десяти баллов, передает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле.
Яндекс.Пробки.

Водители автобусов вынуждены высаживать людей на проезжей части. В итоге барнаульцы идут пешком несколько километров, потому что движение в городе встало. Такая ситуация на дорогах наблюдается последние три дня.

Проехать практически невозможно по пр. Строителей в обе стороны, по Ленина, Красноармейскому, по Павловскому тракту, по ул. Попова.

На улицах, которые водители маршруток используют для объезда пробок, тоже пробки: стоят Профинтерна и Советская. Пробка на ул. Цеховой не рассасывалась с самого утра.

Ранее стало известно, что детская команда по плаванию ехала в рейсовом автобусе, который разбился под Новосибирском.

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