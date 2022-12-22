22 декабря
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Происшествия

Детская команда по плаванию ехала в рейсовом автобусе, который разбился под Новосибирском

Рейсовый автобус, который попал в ДТП 22 декабря на трассе Барнаул — Новосибирск в Искитимском районе Новосибирской области, вез детскую сборную по плаванию. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

Автобус с детьми.
Автобус с детьми.
ГИБДД по Новосибирской области.

Дети возвращались в Барнаул с соревнований.

Как сообщает источник, в автобусе находились 27 детей от 9 до 11 лет и 10 взрослых.

По факту ДТП прокуратура Новосибирской области и СК начали параллельные проверки.

Напомним, 22 декабря, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Детей среди пострадавших пятеро.

Ранее водитель маршрутки в Барнауле так торопился, что угодил в ДТП.

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