Автобус с группой детей врезался в грузовик

Рейсовый автобус, который перевозил группу детей, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под Новосибирском, передает ТАСС сообщение пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, водитель автобуса, который направлялся из Новосибирска в Барнаул, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В салоне транспорта находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей. Трое детей в возрасте 10−11 лет травмированы и доставлены в больницу. Какие травмы они получили, не уточняют.

Также стало известно, что лобового столкновения не было, удар пришелся в заднюю часть автобуса. По предварительной информации, дети получили ушибы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее в массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок.