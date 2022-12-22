22 декабря
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Происшествия

Автобус с группой детей врезался в грузовик

Рейсовый автобус, который перевозил группу детей, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под Новосибирском, передает ТАСС сообщение пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

По предварительной информации, водитель автобуса, который направлялся из Новосибирска в Барнаул, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В салоне транспорта находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей. Трое детей в возрасте 10−11 лет травмированы и доставлены в больницу. Какие травмы они получили, не уточняют.

Также стало известно, что лобового столкновения не было, удар пришелся в заднюю часть автобуса. По предварительной информации, дети получили ушибы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее в массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок.

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