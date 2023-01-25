25 января
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Автоновости

Сказочный красавец. Сверкающий Land Cruiser Prado продают за 6 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска продают за 6 млн рублей в Барнауле. Владелец признается, что «искал этого красавца очень долго». Объявление размещено на «Авито».

Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска за 6 млн рублей
Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска за 6 млн рублей
Авито

У Toyota Land Cruiser Prado максимальная комплектация — Luxe Safety. Он вмещает до семи человек за счет дополнительных сидений. При желании их можно убрать и увеличить багажное место.

У автомобиля редкий «окрас» — белый перламутр. По словам владельца, в нем все «родное» — в том числе лобовое стекло. Оно без сколов и трещин.

«Я второй хозяин, искал этого красавца очень долго, так как нужен был целый и не битый», — рассказывает хозяин авто.

У Toyota Land Cruiser Prado дизельный двигатель на 2,8 л и мощностью 177 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 62 тыс. км.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,7 секунд. Его максимальная скорость — 175 км/ч.

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