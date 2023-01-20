Что за голубой «танчик» продают за 875 тыс. рублей в Бийске

Toyota Tank 2018 года выпуска продают за 875 тыс. рублей в Бийске. Автомобиль напоминает небольшой танк ярко-голубого цвета. Объявление размещено на drom.ru .

Toyota Tank, 2018 год в Бийске

Toyota Tank — японский компактвэн. Его габариты — 3700 — 1670 — 1735.

Салон отделан черной тканью. Пол сделали идеально ровным. Это позволяет пассажирам с удобствам перемещаться по автомобилю. Салон вмещает до пяти человек.

Задний ряд сидений откидывается. Это позволяет увеличить багажное пространство.

Мощностью двигателя авто похвастаться не может — всего 69 лошадиных сил. Его объем составляет 1 литр. Коробка передач — вариатор.

В смешанном цикле автомобиль потребляет 4,1 литра по паспорту.