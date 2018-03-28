Skoda хочет вернуться в Барнаул

С 2009 года официальным дилером Škoda в Барнауле был холдинг "АлтайЕвроМоторс" (АЕМ). Однако в начале 2018 года он отказался от продаж автомобилей чешского бренда. В здании автосалона на ул. Попова, где раньше продавали автомобили Škoda, АЕМ запустил продажи Toyota в статусе официального дилера.

При этом "Автоцентр АЕМ" остался сервисным партнером чешской марки Škoda. Это значит, что владельцы автомобилей Škoda по-прежнему могут проходить ТО и обслуживать машины (в том числе по гарантии) на базе расположенного по соседству дилерского центра Volkswagen.

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