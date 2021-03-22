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Автоновости

Скоро изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобиля с пробегом, следует из приказа Минцифры.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Сделку можно провести через «Госуслуги». Это могут сделать только физические лица, загрузив на сайт пакет документов, в который входит паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и само заявление, пишет Lenta.ru.

Благодаря такому способу оформления покупатель сможет узнать о машине и владельце больше информации. Это также упростит проверку чистоты истории машины Более подробные детали в Минцифры обещали раскрыть после 1 мая, пишет Autonews.

Ранее сообщалось, что правительство намерено повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в России. Конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

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