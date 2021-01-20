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Автоновости

Власти намерены повысить ставки утилизационного сбора на автомобили

Правительство намерено повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в России, сообщает ТАСС.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Авторы инициативы считают, что повышение ставок не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса, пишет bfm.ru.

Конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее эксперты сделали прогноз относительно объемов авторынка в 2021 году: продажи сократятся на 5−6% в годовом выражении и составят около 1,35 млн автомобилей.

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