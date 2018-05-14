Скоро могут подорожать полисы ОСАГО

Увеличение тарифов ОСАГО может произойти в ближайшие месяцы, пишут "Ведомости".
ЦБ планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. Издание ознакомилось с копией документа. Его подлинность подтвердили источник, знающий о существовании документа от сотрудника Центробанка, и федеральный чиновник.
Закон об ОСАГО дает Центробанку право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года.
Опрошенные изданием представители страховых компаний изменение базового тарифа ОСАГО поддерживают. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс считает, что после изменения тарифов стоимость ОСАГО может возрасти на 25–50% для убыточных клиентов, а для неубыточных снизится на 50%. По его словам, речь идет об установлении "справедливого, более индивидуального тарифа", пишет РБК.
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