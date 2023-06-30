30 июня
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Автоновости

Скоростной провокатор. Новейший Audi продают за 19,5 млн рублей в Барнауле

Audi RS Q8 последнего поколения, вышедшего 2023 года, продают за 19,5 млн рублей. Он считается мощнейшим в своем модельном ряду.

Audi RS Q8 продают за 19,5 млн рублей
Audi RS Q8 продают за 19,5 млн рублей
Авито

Audi RS Q8 считается самым мощным купе-кроссовером в модельном ряду немецкого бренда.

"Он создан провоцировать на скорость. За рулнм невероятно спортивного купе-кроссовера Вы сможете уверенно следовать своим желаниям и порывам!" - заявляет дилер.

Конструкторы постарались совместить во внешнем виде автомобиля изысканный динамичный дизайн и феноменальную практичность.

Его характерные черты - спортивный бампер оригинальной формы, решетка радиатора дизайна "соты" И карбоновые накладки.

Салон отделан кожей и оснащен спортивными сидениями. Впереди установлена широкая симметричная центральная консоль, декорированная матовыми вставками из карбона с саржевым плетением.

У Audi RS Q8 бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 600 лошадиных сил.

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