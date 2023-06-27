27 июня
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Автоновости

Что за автомобиль будущего продают за 6,5 млн рублей в Барнауле

Tesla Model S 2019 года выпуска продают за 6,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что за этим авто - будущее.

Tesla Model S 2019 года выпуска
Tesla Model S 2019 года выпуска
Drom.ru

Tesla Model S привлек нынешнего владельца экономией на заправках и налоге и доступным обслуживанием. По его словам, все запчасти можно без проблем приобрести в автосалонах. "Даже легче и в разы дешевле, чем сейчас на некоторых немцев", - утверждает он.

У автомобиля округлый вытянутый кузов, выкрашенный в черный цвет. Салон отделан черной и белой кожей.

Автомобиль управляется через приложение - все кнопки заменяет бортовой компьютер. Дополнительно на телефон владельца устанавливается специальное приложение TESLA.

Владелец отмечает такие достоинства Tesla Model S как умная пневматическая подвеска, высокая мощность - 820 лошадиных сил, INTEL процессор и шесть камер.

У автомобиля стоит новая батарея, которая поддерживает заряд до 200 кВт.

Ранее altapress.ru писал об автомобиле Tesla Model Y 2022. Он приехал в Барнаул из Германии.

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