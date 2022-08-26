СМИ: Mercedes-Benz решил продать площадку по сборке авто в Подмосковье

Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области, пишет «Коммерсантъ».

Площадка находится в Есипово.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что сделка находится на заключительной стадии. И покупателем станет российский дилер.

Один из источников также заявил, что покупателем станет «Автодом». Однако там информацию комментировать не стали.

Если завод все-таки продадут, то покупатель едва ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes, считают эксперты.

Ранее россиян предупредили о скором возможном дефиците автозапчастей. Также ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Открытие

На территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье прошло открытие предприятия Mercedes-Benz 3 апреля 2019 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Глава государаства осмотрел конвейерную линию и кузовной цех.

Также президента попросили расписаться на новом Mercedes — Путин оставил автограф на капоте.

Путин тогда заверил, что российский рынок перспективный, и Mercedes о своем решении точно не пожалеет.