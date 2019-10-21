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Автоновости

СМИ: всех автомобилистов ожидает подорожание ОСАГО

Тарифы на полис ОСАГО повысятся в среднем на 15%, об этом всех автомобилистов уже предупреждают страховые компании, сообщает otvprim.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

Причиной роста тарифов стал законопроект о либерализации «автогражданки», который сейчас находится на рассмотрении. Согласно этому документу, лимит суммы выплат за вред здоровью достигнет 2 миллионов рублей. Этот четыре раза больше, чем сейчас: указывает otvprim.

Кроме того, законодатели предложили расширить ценовой диапазон полиса, установленный ЦБ. В его пределах страховые компании будут самостоятельно определять тарифы индивидуально для каждого водителя — очевидно, в этом и состоит идея либерализации.

Для этого им хотят разрешить установку устройств, оценивающих качество вождения. Изменения должны вступить в силу со следующего года.

Ранее в Минфине рассказывали о реформе ОСАГО, и прогнозировали снижение тарифов для тех, кто соблюдает правила дорожного движения, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии.

Но, по данным автора заметки о предстоящем рост тарифов, уведомления о том, что произойдет их повышение, рассылают абсолютно всем автомобилистам.

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