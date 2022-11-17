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Автоновости

Снег снова парализовал дороги Барнаула до 9 баллов

Вновь появившийся снег и мороз сковал барнаульские дороги в 9-балльные пробки утром 17 ноября.

Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru.
Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru.
Елизавета Маликова, Алиса Краюшкина, altapress.ru.

Ухудшившуюся дорожную обстановку можно наблюдать на карте 2gis.ru.

Стоят «все те же»: улицы Попова, Солнечная Поляна, Цеховая, Советской Армии, шоссе Ленточный бор, Павловский и Змеиногорский тракты, проспект Калинина.

Девятибалльные пробки в Барнауле 17 ноября
Девятибалльные пробки в Барнауле 17 ноября
2gis.ru

Кроме того, с 8 утра до самого вечера в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова не будет работать светофор. Причина — плановый ремонт, сообщает городская администрация.

16 ноября altapress.ru выпустил холодный фоторепортаж с перегруженных автомобилями улиц Барнаула.

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