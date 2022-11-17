Снег снова парализовал дороги Барнаула до 9 баллов

Ухудшившуюся дорожную обстановку можно наблюдать на карте 2gis.ru.
Стоят «все те же»: улицы Попова, Солнечная Поляна, Цеховая, Советской Армии, шоссе Ленточный бор, Павловский и Змеиногорский тракты, проспект Калинина.
Девятибалльные пробки в Барнауле 17 ноября
2gis.ru
Кроме того, с 8 утра до самого вечера в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова не будет работать светофор. Причина — плановый ремонт, сообщает городская администрация.
16 ноября altapress.ru выпустил холодный фоторепортаж с перегруженных автомобилями улиц Барнаула.