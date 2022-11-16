Транспорт на дорогах Барнаула впал в шок с наступлением осенне-зимних холодов. Продрогшие автобусы не хотят мыться. А машины жмутся друг к другу в пробках (наверно, чтобы согреться). Что творится на городских улицах в ноябре и какие огни освещают их ночью — в фоторепортаже altapress.ru.

Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru.

На барнаульских дорогах слякоть. Снег смешался с дождем, а солнце спряталось. Город похож на Туманный Альбион.

На площади Октября легкая мгла, но Дом под шпилем по-прежнему выглядывает из-за проезжающих автомобилей. Его лаконичная «башня» с часами напоминает лондонский Биг-Бен.

Большинство автобусов, троллейбусов, маршруток и машин — немытые. Это придает им особый шарм. Водители будто немного устали, и все равно жизнь продолжает кипеть.

Транспорт беспрерывно и неустанно поворачивает с пр. Ленина на пр. Строителей. Получается этакий круговорот авто в центре Барнаула.

В спальных районах трафик тоже плотный. В окрестностях ЖК «Матрешки» на ул. Балтийская вечером мелькает множество фар — белых, желтых и красных. Мерцают светофоры, табло заправок, вывески магазинов и аптек. Подсветка на фасадах новостроек горит, как гирлянда на елке.

Автомобили стоят в пробках. Они буквально слились в объятиях, согретых выхлопными газами. Между ними — минимальная дистанция.

Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru. Немытые автобусы и продрогшие машины на дорогах Барнаула. Фоторепортаж altapress.ru. Елизавета Маликова , Алиса Краюшкина , altapress.ru.

Ранее министр Транспорта Алтайского края рассказал, надо ли повышать стоимость проезда в транспорте.

Кстати, в 2008 году машины ДПС выстроились в длинный ряд на площади Сахарова. Тогда сотрудники правоохранительных органов отметили профессиональный праздник. Кадры торжества — в фоторепортаже «А дядя-то в форме!»

Но не все предпочитают привычны транспорт. Кому-то по душе лошади. Как горожане катались на коне и ходили по Барнаулу нагишом — в фоторепортаже «А тетя-то голая!» из далекого 2004-го.