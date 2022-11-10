Милиция собралась на барнаульской площади 14 лет назад, чтобы отметить профессиональный праздник.
Сверкающие серебристые автомобили с яркой надписью «ДПС» выстроились в длинную шеренгу. На кадрах видно, что они стоят ровно и аккуратно, как дисциплинированные солдаты.
Милицейские дружно шагали по пр. Социалистическому. Кроме того, в 2008 году прошло награждение правоохранителей, на котором присутствовали сотрудники МЧС.
Поздравить милицию приехал и священник. Он окропил представителей ведомства кадилом.
Напомним, милицию переименовали по закону «О полиции», вступившему в силу с 1 марта 2011 года. А с 1 января 2012-го милицейская символика стала недействительной.
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