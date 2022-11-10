День сотрудника МВД отмечают 10 ноября. Как барнаульская полиция проводила праздник, когда еще была милицией, и что мужчины в форме делали на площади Сахарова — в историческом репортаже altapress.ru из 2008 года.

День милиции в Барнауле 10.11.2008.

Милиция собралась на барнаульской площади 14 лет назад, чтобы отметить профессиональный праздник.

Сверкающие серебристые автомобили с яркой надписью «ДПС» выстроились в длинную шеренгу. На кадрах видно, что они стоят ровно и аккуратно, как дисциплинированные солдаты.

Милицейские дружно шагали по пр. Социалистическому. Кроме того, в 2008 году прошло награждение правоохранителей, на котором присутствовали сотрудники МЧС.

Поздравить милицию приехал и священник. Он окропил представителей ведомства кадилом.

День милиции в Барнауле 10.11.2008 . Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru. День милиции в Барнауле 10.11.2008 . Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru. День милиции в Барнауле 10.11.2008 . Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru. День милиции в Барнауле 10.11.2008 . Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru.

Напомним, милицию переименовали по закону «О полиции», вступившему в силу с 1 марта 2011 года. А с 1 января 2012-го милицейская символика стала недействительной.

Эпатажные барнаульцы — в историческом фоторепортаже altapress.ru из того времени, когда по городу гуляли нагишом. А тетя-то голая!