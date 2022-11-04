Барнаульцы устроили Крестный ход к Дню народного единства 4 ноября 2005 года. В холодную и туманную погоду они встретились на площади Баварина и дружно пошли до часовни рядом с Алтайским политехническим университетом. Некоторые прихватили с собой реквизит, не типичный для такого события. Подробнее — в фоторепортаже altapress.ru из прошлого.

Епархия 17 лет назад организовала Крестный ход, длившийся больше часа. Жители города прошли по аллее на пр. Ленина от часовни князя Владимира до часовни великомученицы Татианы.

В колокола звонили не из храма, а прямо на улице — из транспортного средства, похожего на КамАЗ. Правда, точные его вид и марку мы не знаем: в нашей редакции работают девочки.

Один из участников шествия прихватил с собой журналы, в том числе «Дом 2».

Крестный ход в Барнауле 04.11.2005 . Михаил Хаустов , altapress.ru.

Напомним, 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Что можно и нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Завтра, 5 ноября, тоже большой православный праздник — Дмитриевская родительская суббота.

Программа Дня народного единства в этом году — здесь.