4 ноября
﻿
День в истории

Крестный ход на холоде. Как замерзшие барнаульцы встретились на Речном вокзале в 2005-м и пошли в часовню — фоторепортаж из прошлого

Барнаульцы устроили Крестный ход к Дню народного единства 4 ноября 2005 года. В холодную и туманную погоду они встретились на площади Баварина и дружно пошли до часовни рядом с Алтайским политехническим университетом. Некоторые прихватили с собой реквизит, не типичный для такого события. Подробнее — в фоторепортаже altapress.ru из прошлого.

Крестный ход в Барнауле 04.11.2005.
Крестный ход в Барнауле 04.11.2005.
Михаил Хаустов, altapress.ru.

Епархия 17 лет назад организовала Крестный ход, длившийся больше часа. Жители города прошли по аллее на пр. Ленина от часовни князя Владимира до часовни великомученицы Татианы.

В колокола звонили не из храма, а прямо на улице — из транспортного средства, похожего на КамАЗ. Правда, точные его вид и марку мы не знаем: в нашей редакции работают девочки.

Один из участников шествия прихватил с собой журналы, в том числе «Дом 2».

Крестный ход в Барнауле 04.11.2005.
Крестный ход в Барнауле 04.11.2005.
Михаил Хаустов, altapress.ru.

Напомним, 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Что можно и нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Завтра, 5 ноября, тоже большой православный праздник — Дмитриевская родительская суббота.

Программа Дня народного единства в этом году — здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость