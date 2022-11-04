Епархия 17 лет назад организовала Крестный ход, длившийся больше часа. Жители города прошли по аллее на пр. Ленина от часовни князя Владимира до часовни великомученицы Татианы.
В колокола звонили не из храма, а прямо на улице — из транспортного средства, похожего на КамАЗ. Правда, точные его вид и марку мы не знаем: в нашей редакции работают девочки.
Один из участников шествия прихватил с собой журналы, в том числе «Дом 2».
Напомним, 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Что можно и нельзя делать сегодня — в нашем материале.
Завтра, 5 ноября, тоже большой православный праздник — Дмитриевская родительская суббота.
Программа Дня народного единства в этом году — здесь.