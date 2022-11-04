4 ноября
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Жизнь

Как День народного единства отметят в Барнауле. Куда сходить, что посмотреть

День народного единства отмечают 4 ноября. Рассказываем, как и где праздничные мероприятия пройдут в Барнауле, куда сходить и что посмотреть.

Российский флаг.
Российский флаг.
Михаил Хаустов

Выставка и концерт

В 10:00 рядом у главного корпуса Алтайского госуниверситета (пр. Ленина, 61) открылась выставка раритетной и современной техники, находящейся на вооружении ГУ МЧС по Алтайскому краю. Об этом пишут на сайте городской администрации.

На этой же площадке в 10:30 начал выступать оркестр Главка МЧС. Кроме того, номера покажут лучшие творческие коллективы Центра творчества и досуга АлтГУ. Вход свободный.

Главный корпус АлтГУ.
Главный корпус АлтГУ.
Анна Зайкова

Открытие стелы и «Ночь искусства»

В 12:00 в Нагорном парке начнется церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Зачем ее построили и как она выглядит — в нашем фоторепортаже «Высокая, почти до неба».

Всероссийская акция «Ночь искусств» также пройдет 4 ноября. Программу можно посмотреть здесь.

Спортивный праздник

В 13:00 парке «Изумрудный» обещают спортивный праздник «В единстве — сила!» Планируется открытая тренировка от тренеров Елены Чудояковой и Олега Набоки, командные соревнования и эстафета.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

Турнир по настольному теннису пройдет в Центре творчества и спорта в Ленинском районе, пишет amic.ru.

Ранее в Барнауле посвятили барельеф отцу и тренеру известных футболистов.

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