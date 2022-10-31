31 октября
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Жизнь

Ночь искусств 2022. Чем будут удивлять барнаульцев

Барнаул 4 ноября присоединится к всероссийской юбилейной культурной акции «Ночь искусств». Музеи откроют свои залы для посетителей с 12:00 до 20:00. О самых ярких и интересных событиях культурной ночи — в подборке altapress.ru

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ССО.

1. Официальное открытие «Ночи искусств» состоится в ГМИЛИКА и начнется в 12:00 с концертной программы. Сразу после этого будут работать площадки с мастер-классами (с 12:00 до 14:30) — по изготовлению авторской игрушки, игре на музыкальных инструментах народов Алтая и тонкостях их реставрации.

2. Детям в ГМИЛИКА будет любопытна игровая программа-считалка (с 13:00 до 13:45) на тему сказок с элементами театрализации «На златом крыльце сидели…» Юным посетителям предлагают почувствовать себя настоящими театралами: смастерить бумажные куклы и разыграть настольное пальчиковое представление (с 14:00 до 15:00).

Куклы Елены Вольф в краеведческом музее
Куклы Елены Вольф в краеведческом музее
vk.com/agkm1823

3. Государственный художественный музей Алтайского края присоединяется к акции с концертной программой в 13:00. Будут работать несколько площадок. В 14:00 заработает площадка «Расписные сказания» с мастер-классами по пермогорской росписи. В 19:00 для гостей музея проведут экскурсию по купеческому особняку «Тайны дома на улице Мостовой».

4. Детей в Государственном художественном музее приглашают поучаствовать (с 13:00 до 20:00) в играх русского музея, интерактивных программах (пазлы и квесты).

5. Время работы, наличие и стоимость билетов лучше уточнять на сайте площадок, которые вы выбрали для посещения.

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