В Барнауле стелу «Город трудовой доблести» устанавливают в Нагорном парке. Высота объекта — более 32 метров, поэтому его видно с городской набережной. Как проходят работы, узнал фотокорреспондент altapress.ru.

Накануне 18 октября стало известно, что краны поднимают стальную конструкцию в Нагорном парке.

Стелу, выполненную в черном и белом цветах, посвятили подвигу барнаульцев в годы Великой Отечественной войны. На ней изображены труженики заводов и фабрик.

Участок, где возводят объект, огородили. Завершить монтаж планируют к 4 ноября, в честь Дня народного единства.

«Большая часть работы уже выполнена», — заявил ранее замглавы городской администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Стелу «Город трудовой доблести» устанавливают в Барнауле 19.10.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Стелу «Город трудовой доблести» устанавливают в Барнауле 19.10.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Напомним, в июле 2022 года в Нагорном парке начали расчищать площадку под стелу «Город трудовой доблести». Там поставили забор и подвели линии временного электроснабжения.

Кстати, по информации на сайте Госзакупок, стоимость всех работ составляет чуть более 73,5 млн рублей. Ранее обозначалась сумма в 83,3 млн рублей.