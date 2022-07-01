Стела «Город трудовой доблести» в Барнауле подешевела на 10 млн рублей

В документах говорится, после заключения контракта подрядчик должен будет провести демонтажные работы и снести зелёные насаждения до 31 июля. До 4 сентября на место доставят готовое панно, а до 15 сентября — установят стелу.
Напомним, стела представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат сделают из гранита, а площадь вокруг благоустроят. Ее подсветят, озеленят и замостят брусчаткой.
Стелу планируют установить в Нагорном парке ко Дню города.