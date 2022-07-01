Стела «Город трудовой доблести» в Барнауле подешевела на 10 млн рублей

На сайте Госзакупок появилась информация об установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. Согласно данным, начальная цена работ составляет чуть более 73,5 млн рублей. Ранее сообщалось , что стела обойдется в 83,3 млн.

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.

В документах говорится, после заключения контракта подрядчик должен будет провести демонтажные работы и снести зелёные насаждения до 31 июля. До 4 сентября на место доставят готовое панно, а до 15 сентября — установят стелу.

Напомним, стела представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат сделают из гранита, а площадь вокруг благоустроят. Ее подсветят, озеленят и замостят брусчаткой.

Стелу планируют установить в Нагорном парке ко Дню города.