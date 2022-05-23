23 мая
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Жизнь

Стела «Город трудовой доблести» обойдется Барнаулу в 83,3 млн рублей

Алтайгражданпроект подготовил проектно-сметную документацию по установке 32-метровой стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле, сообщили в мэрии.

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
barnaul.org

Общая сметная стоимость (включая строительство, установку, благоустройство и проведение авторского и строительного надзора) составила порядка 83,3 млн рублей.

Документацию направят на согласование и государственную экспертизу для получения заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, отметил замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Далее будет определение подрядчика, который займется непосредственным строительством.

Напомним, стела представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов.

Стилобат сделают из гранита, площадь вокруг стелы благоустроят. Её подсветят, озеленят и замостят брусчаткой.

Стелу планируют установить в Нагорном парке ко Дню города.

Ранее в Барнауле презентовали новый проект комплексного благоустройства Привокзальной площади.

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