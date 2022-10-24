Снежное утро сковало дороги Барнаула в девятибалльных пробках. Есть и аварии

По данным 2gis.ru, с раннего утра в Барнауле отмечаются девятибалльные пробки.
Пробки в Барнауле 24 октября
Скрин 2gis.ru
Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Калинина и Красноармейском, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова, Советской армии, Попова, Балтийской, Солнечная поляна, Трактовая, Взлетная, Просторная, Малахова.
Не обошлось утро и без аварий — два столкновения произошли на ул. Попова, сообщает Barnaul 22.
Ранее Барнаул стоял в пробках из-за ремонта на Старом мосту.