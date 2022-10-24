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Автоновости

Снежное утро сковало дороги Барнаула в девятибалльных пробках. Есть и аварии

Утром 24 октября Барнаул покрыло снегом, чему не очень обрадовались в первую очередь автомобилисты — город с самого утра увяз в пробках.

Аварии в снежное утро Барнаула 24 октября
Аварии в снежное утро Барнаула 24 октября
Barnaul 22

По данным 2gis.ru, с раннего утра в Барнауле отмечаются девятибалльные пробки.

Пробки в Барнауле 24 октября
Пробки в Барнауле 24 октября
Скрин 2gis.ru

Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Калинина и Красноармейском, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова, Советской армии, Попова, Балтийской, Солнечная поляна, Трактовая, Взлетная, Просторная, Малахова.

Не обошлось утро и без аварий — два столкновения произошли на ул. Попова, сообщает Barnaul 22.

Ранее Барнаул стоял в пробках из-за ремонта на Старом мосту.

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