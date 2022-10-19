Машины стоят в пробке на Старом мосту. Рабочие укладывают асфальт

Движение по Старому мосту в сторону Новоалтайска периодически останавливают на несколько минут, сообщает корреспондент altapress.ru с места событий.

На Старом мосту укладывают асфальт. Работают коммунальщики и техника. Образовалась сильная пробка.

На картах мост подсвечен красным. Часть машин пропускают, но затем дорогу снова перекрывают, передает наш корреспондент.

Пробка на Старом мосту 19.10.2022 . «Яндекс.Карты».

Ранее 9-балльные пробки сковали Барнаул. Краевая столица «засмущалась» и покраснела. Кстати, на ул. Никитина в центре города уложили асфальт — новенький и ровненький.

Между тем стало известно, что власти ищут деньги на строительство объездной и третьего моста через Обь.