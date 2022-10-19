19 октября
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Автоновости

Машины стоят в пробке на Старом мосту. Рабочие укладывают асфальт

Движение по Старому мосту в сторону Новоалтайска периодически останавливают на несколько минут, сообщает корреспондент altapress.ru с места событий.

Ремонт дорог на Старом мосту.
Ремонт дорог на Старом мосту.
Кристина Тарасова, altapress.ru

На Старом мосту укладывают асфальт. Работают коммунальщики и техника. Образовалась сильная пробка.

На картах мост подсвечен красным. Часть машин пропускают, но затем дорогу снова перекрывают, передает наш корреспондент.

Пробка на Старом мосту 19.10.2022.
Пробка на Старом мосту 19.10.2022.
«Яндекс.Карты».

Ранее 9-балльные пробки сковали Барнаул. Краевая столица «засмущалась» и покраснела. Кстати, на ул. Никитина в центре города уложили асфальт — новенький и ровненький.

Между тем стало известно, что власти ищут деньги на строительство объездной и третьего моста через Обь.

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