Машины стоят в пробке на Старом мосту. Рабочие укладывают асфальт

На Старом мосту укладывают асфальт. Работают коммунальщики и техника. Образовалась сильная пробка.
На картах мост подсвечен красным. Часть машин пропускают, но затем дорогу снова перекрывают, передает наш корреспондент.
Пробка на Старом мосту
19.10.2022.
«Яндекс.Карты».
Ранее 9-балльные пробки сковали Барнаул. Краевая столица «засмущалась» и покраснела. Кстати, на ул. Никитина в центре города уложили асфальт — новенький и ровненький.
Между тем стало известно, что власти ищут деньги на строительство объездной и третьего моста через Обь.