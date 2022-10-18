Третий не лишний. Власти ищут деньги на строительство объездной дороги и третьего моста через Обь

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил , что строительство третьего моста через Обь и объездной дороги, отчасти разгрузившей бы барнаульские улицы, пока откладывается. По словам министра, все дело в недостатке финансирования. О том, как возникла транспортная проблема, и как власти пытаются ее решить, — в материале altapress.ru.

Капремонты и открытия

Разговоры о работах над Южным обходом Барнаула идут уже несколько десятилетий. Такая транспортная артерия нужна для того, чтобы разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, прежде всего, грузового. Это должно снизить число заторов и улучшить экологию. Сейчас в Барнауле есть всего две переправы через Обь — Старый и Новый мосты.

Старый мост в Барнауле. mintrans22.ru

Старый мост построили еще в дореволюционной России — в 1915 году, причем его автодорожную часть возвели лишь в 1959 году. Длина составила около 1290 м.

К 2020 году мост пришел в аварийное состояние и его закрыли на капитальный ремонт, который продлился до осени 2021 года. Теперь обновленный мост обладает пропускной способностью около 20 тыс. автомобилей в день. Общая стоимость капитального ремонта составила 1,1 млрд рублей.

Новый мост открылся в 1997 году, но история его строительства начинается еще в 1970-х годах. К тому времени всем стало очевидно, что Старый мост, построенный в начале ХХ века, уже не справляется с потоком транспорта. В итоге, строительство начали в конце 1980-х годов, но в начале 1990-х годов заморозили.

Возобновились работы после визита в Барнаул в мае 1992 года Бориса Ельцина. Президент России прямо на берегу Оби подписал проект указа и распоряжение о финансировании строительства Нового моста в Барнауле. Через пять лет прошло торжественное открытие. Длина моста составила около 940 м. Долгое время — с 1998 по 2010 год — проезд по нему был платным.

Птицы , осень , Новый мост. Анна Зайкова

Что хотят сделать

Для начала работ по строительству Южного обхода Барнаула уже все готово: земли зарезервировали, проектирование завершили, положительное заключение от Главгосэкспертизы России получили. Главная проблема в реализации проекта сейчас — недостаток финансирования, сказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

По плану новая объездная трасса будет иметь четыре полосы. Эта дорога протяженностью 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесева.

Далее пойдет металлический мост длиной 2,5 км и 15-километровая пойменная часть. После этого обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Кроме моста для строительства обхода необходимо будет построить еще 25 искусственных сооружений — двухуровневых развязок, эстакад, мостов через мелкие реки, скотопрогонов и т.д. А также путепровод через железную дорогу в районе Штабки.

Проект Южного обхода Барнаула скриншот Яндекс. Карты

При этом строительство Южного обхода не потребует сноса каких-либо зданий и сооружений. Некоторое время назад власти говорили, что несколько дачных домов все же придется убрать, но в итоге трассу спроектировали так, что снос не понадобится.

Проект обхода подготовил петербургский институт «Стройпроект». Именно он выиграл тендер за 682 млн рублей. В качестве субподрядчиков для геологических, топографических и технико-экологических изысканий привлекали новосибирских и барнаульских специалистов.

Так, в 2017 году из Новосибирска в Барнаул прибыла баржа, на которой находился КамАЗ с буровой установкой. Ежедневно с этой баржи специалисты бурили скважины глубиной около 50 метров от дна реки. Глубина воды в этих местах составляла около трех метров. Причем бурили не в произвольных местах, а строго там, где должны быть опоры нового моста.

Скважины пробивали для того, чтоб отобрать образцы грунта с разных глубин и исследовать почву в лаборатории. Это необходимо для рационального выбора материалов для фундамента опор, глубина которых составит до 32 метров.

Все дорожает

Сколько потребуется денег на строительство объездной дороги и нового моста через Обь, пока неизвестно. Однако со временем объем необходимых средств возрастает.

В 2017 году специалисты краевого минтранса оценивали строительство объекта не менее чем в 20 млрд рублей, в 2019 году — в 50, а сейчас стоимость возросла до 60 млрд рублей. Естественно, бюджет Алтайского края не может позволить выделить столько денег на строительство одного, пусть и важного, объекта. Остается лишь надеяться на финансовую поддержку федерального центра.

Антон Воронов , министр транспорта Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Столичные власти, в свою очередь, не могут сказать, когда смогут выделить деньги на этот проект. По имеющейся информации, объездная дорога может войти в план на 2024−2030 годы. Несмотря не неопределенность в сроках, шансы рано или поздно получить финансирование на проект достаточно велики, говорят в региональном минтрансе.

В ведомстве объясняют: если бы это было не так, местные власти не стали бы уже вкладывать сотни миллионов рублей в подготовительные работы по проектированию и геологоразведке, которые провели еще несколько лет назад.

Скорее всего, проезд по этой дороге будет платным. Специалисты уже подготовили эскизы будущих пунктов взимания денег. Однако информации о том, сколько будет стоить поездка по трассе, и где именно будут располагаться «кассы», пока нет.

Тем временем в Барнауле продолжается ремонт путепровода (в простонародье — моста) на пр. Ленина. По плану работы продлятся до осени 2023 года. 1,7 млрд рублей — такова стоимость строительства этого объекта. Деньги для этого выделили из федерального бюджета в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю на 2022−2023 годы.

Ранее стало известно, что первую партию металлоконструкций для моста на Новом рынке уже готовят к отправке.