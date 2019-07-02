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Автоновости

Со 2 июля в Барнауле закрыли проезд по нескольким улицам

Со 2 июля из-за коммунальных работ перекрыли движение на нескольких участках улиц в Барнауле, напоминают в администрации города. Также перенесли сроки открытия ранее закрытых дорог.

Ремонт труб
Ремонт труб
Михаил Хаустов

Со 2 июля по 8 августа движение будет закрыто для всех видов транспорта на участке улицы Линейной от дома № 123 до дома № 142 по ул. Водоповодной.

Со 2 по 31 июля также нельзя будет проехать по ул. Глушкова в районе здания № 34.

До вечера 17 июля будет закрыты:

  • ул. Ленинградской в районе дома № 223 по ул. Антона Петрова.
  • ул. Островского в районе дома № 221д/1 по ул. Антона Петрова.

До вечера 30 августа продлены перекрытия переулка Трудового:

  • в районе домов № 18, 24, дома № 20 по ул. Кирова;
  • на участке от дома № 18 до дома № 24, в районе домов № 32, 35, 37, дома № 19 по ул. Песчаной;
  • на участках от дома № 20 по ул. Кирова до дома № 19 по ул. Песчаной, от дома № 32 до дома № 35, от дома № 37 до дома № 37 по ул. Крупской,
  • ул. Димитрова, в районе пересечения с пер.Трудовым.

До 30 августа продлили перекрытие проезжей части пер. Некрасова в районе здания № 31.

С 5 по 31 июля в Барнауле ограничат движение по коммунальному мосту через Обь. Всем видам транспорта запретят проезд в период с 22:00 до 6:00.

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