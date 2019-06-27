В Барнауле на месяц ограничат проезд по Старому мосту

Всем видам транспорта запретят проезд в период с 22:00 до 6:00.
На конструкциях проведут абразивную обработку и покрасят. Восстанавливают металлические части моста по частей моста по заказу РЖД.
Напомним, за железнодорожную часть моста отвечают железнодорожники. Дорожная часть в октябре 2018 года перешла в федеральную собственность и поступила на баланс Упрдор «Алтай». Специалисты разрабатывают проект ремонта дороги, ведут согласования.
Ранее altapress.ru писал, что движение Старому мосту полностью перекроют предварительно в ноябре 2019 года.
В 2019 году коммунальному мосту через Обь исполнится 60 лет.