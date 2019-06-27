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Автоновости

В Барнауле на месяц ограничат проезд по Старому мосту

С 1 по 31 июля в Барнауле ограничат движение по коммунальному мосту через Обь, сообщил Упрдор «Алтай». Там будут ремонтировать металлоконструкции.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Всем видам транспорта запретят проезд в период с 22:00 до 6:00.

На конструкциях проведут абразивную обработку и покрасят. Восстанавливают металлические части моста по частей моста по заказу РЖД.

Напомним, за железнодорожную часть моста отвечают железнодорожники. Дорожная часть в октябре 2018 года перешла в федеральную собственность и поступила на баланс Упрдор «Алтай». Специалисты разрабатывают проект ремонта дороги, ведут согласования.

Ранее altapress.ru писал, что движение Старому мосту полностью перекроют предварительно в ноябре 2019 года.

В 2019 году коммунальному мосту через Обь исполнится 60 лет.

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