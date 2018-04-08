Со снегом растаял асфальт: в Барнауле провалился автомобиль

В Барнауле провалился люк. Фото : Andrei Mihailovich, "Барнаул22". Автомобиль провалился в Барнауле. Фото : Игорь Карпов, "Барнаул22".

По словам очевидцев, чтобы вытащить автомобиль, вызвали эвакуатор.

Барнаульцы рассказали, что в районе остановки "Взлетная" под асфальт "просел" люк.

Ранее в Барнауле на пересечении улиц 80-той Гавардейской дивизии и Петра Сухова также провалился асфальт. Яма образовалась на тротуаре в непосредственной близости с дорогой.

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