Со снегом растаял асфальт: в Барнауле провалился автомобиль

Барнаульцы сообщили в городе на парковке бывшего автоцентра Lexus провалился легковой автомобиль, пишут участники группы "Барнаул22".
В Барнауле провалился люк. Фото : Andrei Mihailovich, "Барнаул22".
Автомобиль провалился в Барнауле. Фото : Игорь Карпов, "Барнаул22".
По словам очевидцев, чтобы вытащить автомобиль, вызвали эвакуатор.
Барнаульцы рассказали, что в районе остановки "Взлетная" под асфальт "просел" люк.
Ранее в Барнауле на пересечении улиц 80-той Гавардейской дивизии и Петра Сухова также провалился асфальт. Яма образовалась на тротуаре в непосредственной близости с дорогой.
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