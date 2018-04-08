Три человека пострадали в ДТП в Барнауле

8 апреля в 5:40 в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дом №43/13 столкнулись два автомобиля, рассказали в барнаульской Госавтоинспекции. В аварии пострадали два человека.
Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta при перестроении столкнулся с автомобилем Honda Partner, за рулем котором находился молодой человек 1993 года рождения.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Honda Partner получили телесные повреждения. В городской больнице №1 им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее altapress.ru сообщал, что 7 апреля водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на Змеиногорском тракте протаранил балкон многоэтажного дома. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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