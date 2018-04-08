Три человека пострадали в ДТП в Барнауле

Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta при перестроении столкнулся с автомобилем Honda Partner, за рулем котором находился молодой человек 1993 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Honda Partner получили телесные повреждения. В городской больнице №1 им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее altapress.ru сообщал, что 7 апреля водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на Змеиногорском тракте протаранил балкон многоэтажного дома. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.