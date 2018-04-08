Автоновости

Три человека пострадали в ДТП в Барнауле

Сегодня, 14:28.
Автоновости

8 апреля в 5:40 в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дом №43/13 столкнулись два автомобиля, рассказали в барнаульской Госавтоинспекции. В аварии пострадали два человека.

Скорая.
Скорая. Фото : Анна Зайкова.

Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta при перестроении столкнулся с автомобилем Honda Partner, за рулем котором находился молодой человек 1993 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Honda Partner  получили телесные повреждения. В городской больнице №1 им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. 

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее altapress.ru сообщал, что 7 апреля водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на Змеиногорском тракте протаранил балкон многоэтажного дома. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus