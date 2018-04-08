В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором водитель иномарки протаранил барнаульскую многоэтажку

На месте ДТП сотрудники полиции установили, что мужчина был пьяным. В отношении него составили материал по статье УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Водитель доставили в отдел полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу для дальнейшего разбирательства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Ранее очевидцы происшествия рассказывали, что водитель ударился головой о руль. На место аварии приехали медики и сотрудники ДПС.

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