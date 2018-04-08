В Барнауле водитель протаранил балкон многоэтажного дома

В субботу, 7 апреля, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, зацепил припаркованную машину и врезался в балкон дома на Змеиногорском тракте, 104П/5, сообщают подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, с травмой головы водителя увезли в больницу.
Водитель ударился головой о руль. Медики на руках дотащили его до машины скорой помощи в сопровождении инспектора ДПС. Водителя госпитализировали в городскую больницу №1.
По словам барнаульцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле столкнулись два трамвая. в результате столкновения пострадала 66-летняя женщина.
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