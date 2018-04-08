В Барнауле водитель протаранил балкон многоэтажного дома

Водитель ударился головой о руль. Медики на руках дотащили его до машины скорой помощи в сопровождении инспектора ДПС. Водителя госпитализировали в городскую больницу №1.

По словам барнаульцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле столкнулись два трамвая. в результате столкновения пострадала 66-летняя женщина.