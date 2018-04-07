В барнаульском нагорном парке повело только что выложенную плитку

Тротуарная плитка в районе мемориальной зоны Нагорного парка вздулась и пошла волнами. Испорченный участок, на котором легко споткнуться о неровности, огородили от пешеходов, пишет "Комсомольская правда".
Издание отмечает, что плитку в парке клали зимой, в декабре 2017 года. Но специалисты тогда уверили, что при соблюдении технологии в этом нет ничего страшного, "а если где-то и просядет, дефекты легко будет устранить".
Это не первый случай, когда в парке разрушаются только что построенные объекты. Например, в течение 2017 года здесь периодически образовывались трещины на террасах. Барнаульцы даже предложили установить в Нагорном памятник незадачливым строителям.
Нагорный парк — одно из шести общественных пространств в Барнауле, которые будут благоустраивать в 2018 году по федеральной программе.
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