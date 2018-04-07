В ГИБДД рассказали подробности столкновения двух трамваев в Барнауле

В столкновении двух трамваев 7 апреля в Барнауле пострадала 66-летняя женщина. Ей оказали помощь в горбольнице, госпитализация не потребовалась, сообщили в городском управлении ГИБДД.
ДТП произошло утром, в 10:10 на разворотном кольце около пересечения проспекта Космонавтов с улицей Малахова. По предварительной информации 55-летняя водитель трамвая нарушила правила очередности проезда. Сотрудники полиции продолжают проверку.
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