Утром 7 апреля в Барнауле на проспекте Космонавтов столкнулись два трамвая. Один из них въехал второму в бок, в районе средней двери. Об этом сообщили очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

В Барнауле столкнулись два трамвая. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле столкнулись два трамвая. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле столкнулись два трамвая. Фото: vk.com/incident_brn. Подробности происшествия неизвестны.