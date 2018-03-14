В Бийске трамвай сбил пенсионера

Сегодня, 11:42.
Происшествия

13 марта в Бийске трамвая сбил мужчину 1939 года рождения, который шел по трамвайным путям.

Трамвай в Бийске.
Трамвай в Бийске. Фото: altapress.ru.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД, инцидент произошел в 8:20 на улице имени Героя Советского Союза Красильникова. Трамваем управляла женщина 1967 года рождения.

Пешеход получил телесные повреждения, но госпитализация не потребовалась. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется административное расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров