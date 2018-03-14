В Бийске трамвай сбил пенсионера

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД, инцидент произошел в 8:20 на улице имени Героя Советского Союза Красильникова. Трамваем управляла женщина 1967 года рождения.

Пешеход получил телесные повреждения, но госпитализация не потребовалась. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется административное расследование.