В Алтайском крае зафиксировали первый случай укуса клеща

В Алтайском крае начался сезон активности клещей. От укуса насекомого пострадал ребенок из Солонешенского района, сообщает Управление роспотребнадзора региона.
Пострадавшему ввели иммуноглобулин. За ребенком наблюдают медики.
За 3 месяца этого года в Алтайском крае прививки против клещевого энцефалита поставили более 30 тысяч жителей региона, в том числе более 22 тысяч детей.
Пик активности клещей прогнозируют в мае. От насекомых можно пострадать в течение всего теплого времени года.
Напомним, недавно в Республике Алтай зарегистрировали первый в этом году случай заболевания клещевым сыпным тифом. Подросток из Усть-Коксинского района гулял в окрестностях села, а потом заметил на голове клеща.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в 2018 году в Алтайском крае ожидают стабильно высокую численность и активность клещей.
Справка
Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.
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