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Автоновости
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Собственники спорной автомойки в Барнауле добровольно ее демонтируют

До 19 ноября собственники автомойки самообслуживания, расположенной около Демидовской площади, демонтируют объект. Об этом altapress.ru сообщил совладелец объекта Евгений Чертов.

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

Предприниматели не захотели и дальше быть объектом критики и участником судебных тяжб. Поэтому они добровольно ликвидируют автомойку. «Мы хотим созидать, а не конфликтовать», — подчеркнул собеседник.

Чертов сообщил, что будет искать альтернативную площадку в центре города, где можно расположить подобный объект. Он уверен, что такой сервис нужен жителям и работникам этой части Барнаула, где пока нет автомоек самообслуживания.

Евгений Чертов,
собственник автомойки:

Мы хотели предоставить горожанам сервис, который бы экономил их деньги и время. И при этом постарались с уважением к исторической зоне гармонично вписать наш проект в окружающую архитектуру, соблюдая все требования законодательства.

Подобное можно увидеть в лучших городах Европы: там одновременно сохраняют наследие и развивают современные сервисы. Например, в Барселоне прямо около всемирно известного храма Саграда Фамилия работает автозаправка, и никого это не возмущает. Жаль, что у нас не получилось подобное.

Автомойка.
Автомойка.
altapress.ru

Почему вокруг автомойки разгорелся скандал

Напомним, Евгений Чертов и его партнер арендовали у «Марии-Ра» территорию у перекрестка улицы Ползунова и Красноармейского проспекта. В августе они начали возводить автомойку. То, что такой объект появляется в туристическом кластере, возмутило некоторых общественников. В то же время звучали мнения в поддержку проекта.

Собственники мойки консультировались с профессиональными архитекторами и постарались, чтобы конструкция органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. На фасаде, обращенном на проспект Красноармейский, разместили исторические фотографии и план Барнаула 1826 года.

Тем не менее управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.

Чиновники хотели доказать, что автомойка — это капитальное строение, и потому его строительство и ввод в эксплуатацию нужно было согласовать с ними. Позиция Чертова в том, что автомойка — это не капитальное строение: у нее нет фундамента и она легко демонтируется.

В середине октября автомойка заработала, а 19 октября арбитражный суд в качестве обеспечительной меры запретил эксплуатацию спорного проекта.

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