Собственники спорной автомойки в Барнауле добровольно ее демонтируют

До 19 ноября собственники автомойки самообслуживания, расположенной около Демидовской площади, демонтируют объект. Об этом altapress.ru сообщил совладелец объекта Евгений Чертов.

Предприниматели не захотели и дальше быть объектом критики и участником судебных тяжб. Поэтому они добровольно ликвидируют автомойку. «Мы хотим созидать, а не конфликтовать», — подчеркнул собеседник.

Чертов сообщил, что будет искать альтернативную площадку в центре города, где можно расположить подобный объект. Он уверен, что такой сервис нужен жителям и работникам этой части Барнаула, где пока нет автомоек самообслуживания.

Евгений Чертов,

собственник автомойки:

Мы хотели предоставить горожанам сервис, который бы экономил их деньги и время. И при этом постарались с уважением к исторической зоне гармонично вписать наш проект в окружающую архитектуру, соблюдая все требования законодательства. Подобное можно увидеть в лучших городах Европы: там одновременно сохраняют наследие и развивают современные сервисы. Например, в Барселоне прямо около всемирно известного храма Саграда Фамилия работает автозаправка, и никого это не возмущает. Жаль, что у нас не получилось подобное.

Автомойка. altapress.ru

Почему вокруг автомойки разгорелся скандал

Напомним, Евгений Чертов и его партнер арендовали у «Марии-Ра» территорию у перекрестка улицы Ползунова и Красноармейского проспекта. В августе они начали возводить автомойку. То, что такой объект появляется в туристическом кластере, возмутило некоторых общественников. В то же время звучали мнения в поддержку проекта.

Собственники мойки консультировались с профессиональными архитекторами и постарались, чтобы конструкция органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. На фасаде, обращенном на проспект Красноармейский, разместили исторические фотографии и план Барнаула 1826 года.

Тем не менее управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.

Чиновники хотели доказать, что автомойка — это капитальное строение, и потому его строительство и ввод в эксплуатацию нужно было согласовать с ними. Позиция Чертова в том, что автомойка — это не капитальное строение: у нее нет фундамента и она легко демонтируется.

В середине октября автомойка заработала, а 19 октября арбитражный суд в качестве обеспечительной меры запретил эксплуатацию спорного проекта.