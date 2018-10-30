Собственники спорной автомойки в Барнауле добровольно ее демонтируют

Предприниматели не захотели и дальше быть объектом критики и участником судебных тяжб. Поэтому они добровольно ликвидируют автомойку. «Мы хотим созидать, а не конфликтовать», — подчеркнул собеседник.
Чертов сообщил, что будет искать альтернативную площадку в центре города, где можно расположить подобный объект. Он уверен, что такой сервис нужен жителям и работникам этой части Барнаула, где пока нет автомоек самообслуживания.
Евгений Чертов,
собственник автомойки:
Мы хотели предоставить горожанам сервис, который бы экономил их деньги и время. И при этом постарались с уважением к исторической зоне гармонично вписать наш проект в окружающую архитектуру, соблюдая все требования законодательства.
Подобное можно увидеть в лучших городах Европы: там одновременно сохраняют наследие и развивают современные сервисы. Например, в Барселоне прямо около всемирно известного храма Саграда Фамилия работает автозаправка, и никого это не возмущает. Жаль, что у нас не получилось подобное.
Почему вокруг автомойки разгорелся скандал
Напомним, Евгений Чертов и его партнер арендовали у «Марии-Ра» территорию у перекрестка улицы Ползунова и Красноармейского проспекта. В августе они начали возводить автомойку. То, что такой объект появляется в туристическом кластере, возмутило некоторых общественников. В то же время звучали мнения в поддержку проекта.
Собственники мойки консультировались с профессиональными архитекторами и постарались, чтобы конструкция органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. На фасаде, обращенном на проспект Красноармейский, разместили исторические фотографии и план Барнаула 1826 года.
Тем не менее управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.
Чиновники хотели доказать, что автомойка — это капитальное строение, и потому его строительство и ввод в эксплуатацию нужно было согласовать с ними. Позиция Чертова в том, что автомойка — это не капитальное строение: у нее нет фундамента и она легко демонтируется.
В середине октября автомойка заработала, а 19 октября арбитражный суд в качестве обеспечительной меры запретил эксплуатацию спорного проекта.