Арбитражный суд запретил работу автомойки на Демидовской площади в Барнауле

Исполнительный лист направили в службу судебных приставов для контроля исполнения решения, которое принял суд.

Ранее на предварительном заседании в Арбитражном суде Алтайского края чиновники потребовали запретить эксплуатацию объекта и отрезать его от электросетей, канализации и водопровода.

Автомойка. altapress.ru

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку. На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями.