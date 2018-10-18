В Барнауле чиновники просят суд лишить автомойку на Демидовской площади света и воды

Напомним, мойка была готова и 16 октября и начала работать. Представитель ответчика (владельца сети автомоек Formuka22 Евгения Чертова) адвокат Сергей Лынов объяснил, что это произошло якобы потому, что к моменту, когда Чертов смог пообщаться с судебными приставами и узнать об обеспечительных мерах, объект уже достроили.
Сергей Лынов предоставил заключение специалистов, согласно которому у мойки нет признаков капитального строительства. Сторона истца могла возразить на это только актами осмотра, составленными представителями администрации в августе — тогда в качестве признаков капитального объекта они указали подключенные коммуникации и бетонное основание мойки. Также по их мнению, о капитальности свидетельствует и договор аренды на неограниченный срок, то есть автомойка должна «прописаться» на площади на достаточно длительное время.
Все вышеперечисленное, по словам Лынова, не может достоверно свидетельствовать о том, что у объекта есть признаки недвижимости.
Судья также упомянула, что на основании кадастровой выписки земля зарезервирована для муниципальных нужд. Этого обстоятельства, как оказалось, не знала ни одна из сторон. И ответчик и истец предположили, что речь идет о резервировании для подземных коммуникаций, но точно установить это будет возможно лишь к следующему заседанию. Оно должно пройти пройти 30 октября.
Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.
Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку. На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями.