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Автомойка на исторической площади Барнаула откроется несмотря на недовольство мэрии

На Демидовской площади в Барнауле возобновился монтаж автомойки самообслуживания, которая вызвала возмущение горожан. Собственник рассказал altapress.ru, что рассчитывает запустить объект в середине октября,

Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.
Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.

28 сентября на автомойке трудились рабочие. Они уже установили вывеску с элементами классицистического стиля, в котором выполнен ансамбль Демидовской площади. Под навесом уже видны шланги. Монтаж оборудования продолжается.

Как рассказал собственник автомойки Евгений, до 7 октября специалисты завершат дизайнерское оформление объекта. На нем появятся информационные щиты с графикой и краткими историческими справками. «Надеемся, получится интересно», — добавил он.

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.
Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Объект разработан не по типовому проекту, а по индивидуальному. Евгений призывал не судить о внешнем виде мойки, пока она не готова. По его словам, в центре Барнаула дефицит автомоек, а в формате самообслуживания их нет вообще.

Управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям. Пока судебных заседаний по этому делу не проходило.

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