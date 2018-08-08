Владелец автомойки на Демидовской площади ответил на претензии активистов

На пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле действительно монтируют автомойку самообслуживания, подтвердил altapress.ru владелец объекта. Он объяснил, почему в центре города нужна такая автомойка и почему она не испортит облик Демидовской площади, как того опасается общественность .

Автомойка у Демидовской площади — не самострой, все юридические требования соблюдены, — говорит Евгений, представитель сети автомоек самообслуживания Formula22. По документам участок предназначен именно для автомойки (раньше на этом месте уже располагался такой объект). Земля принадлежит компании «Марии-ра», Formula22 арендовала ее.

Евгений,

представители сети автомоек самообслуживания Formula22:

Мы прорабатывали этот вопрос не один месяц, в том числе изучали законодательство об охране объектов культурного наследства. По закону, в охранной зоне памятников архитектуры нужно согласовывать только объекты капитального строительства. У нас — не капитальное, а временное. Мы лишь выровняли территорию парковки песком, положили бетонные плиты и возводим разборный металлический каркас. При необходимости это можно быстро демонтировать.

На Демидовской площади в Барнауле монтируют автомойку самообслуживания Altapress.ru

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Объект разработан не по типовому проекту, а по индивидуальному.

Евгений,

представители сети автомоек самообслуживания Formula22:

Мы с уважением относимся к историческому наследию Барнаула и хотим, чтобы наш объект органично в него вписался и не повлиял на восприятие площади. Я призываю горожан не судить о внешнем виде объекта сейчас, когда он не завершен. В середине сентября вы увидите, что мы не испортим облик исторического места.

По его словам, в центре Барнаула дефицит автомоек, а в формате самообслуживания их нет вообще. Клиенты сети Formula22 на протяжении пары лет просили открыть еще одну точку в Центральном районе. Более удобного для автомобилистов и свободного места в центре нет, говорит Евгений.

Предприниматель признается, что не ожидал негативной реакции активистов. Он отметил, что из дискуссий по поводу объекта на разных площадках видно, что многие рады появлению автомойки около транспортной развязки.

Евгений,

представители сети автомоек самообслуживания Formula22:

Город живет и развивается. Число машин с каждым годом растет, и автомойка в этом месте только улучшит облик города, ведь в такой важной части города будет меньше грязных машин и, соответственно, пыли на дорогах.

На Демидовской площади в Барнауле монтируют автомойку самообслуживания Altapress.ru

Как отреагировали власти на появление автомойки?

Управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку.

Источник в мэрии сообщил altapress.ru, что чиновники тоже недовольны появлением автомойки в историческом месте. По его словам, сейчас специалисты решают, каким образом могут не допустить запуск автомойки.

Напомним также, что часть горожан недоумевает, почему строительство такого объекта стало возможным, учитывая, что власти стремятся вернуть Демидовской площади первоначальный исторический облик.

Факт

Сеть Formula22 первой открыла в Барнауле автомойку самообслуживания. Это произошло осенью 2014 года. Сейчас у нее несколько объектов в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и за пределами региона.