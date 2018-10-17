В Барнауле заработала автомойка на Демидовской площади

Автомойка самообслуживания в туристическом кластере Барнаула, против которой выступали городские власти и общественность, уже принимает клиентов.

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку. На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями. На одном рассказано о создании Соборной площади, которую в 1917 году переименовали в пл. Свободы. Она долго была административным центром города.

Автомойка. altapress.ru

Управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.