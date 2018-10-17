Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Автоновости
272

В Барнауле заработала автомойка на Демидовской площади

Автомойка самообслуживания в туристическом кластере Барнаула, против которой выступали городские власти и общественность, уже принимает клиентов.

Автомойка.
Автомойка.
altapress.ru

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку. На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями. На одном рассказано о создании Соборной площади, которую в 1917 году переименовали в пл. Свободы. Она долго была административным центром города.

Автомойка.
Автомойка.
altapress.ru

Управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае сразу заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия Барнаула в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка