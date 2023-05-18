Солнечный Chevrolet Camaro продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Автомобиль ярко-желтого цвета, который пересекают черные полосы - сразу приковывает взгляд. Недаром в 2010 году Chevrolet Camaro стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в конкурсе World Car of the Year.
Внешний вид автомобиля отличают уникальная решетка радиатора, ксеноновые фары, оригинальные шильдики и молдинг на крыше.
Салон обтянут черной кожей. На спинках сидений изображен трансформер Оптимус Прайм. И не зря, ведь Chevrolet Camaro был авто-формой трансформера Бамблби.
У автомобиля есть подогрев передних сидений, акустическая система с усилителем и девятью колонками с USB-портом и Bluetooth, а также система динамической стабилизации.
У Chevrolet Camaro бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 323 лошадиных сил. Пробег - 90 тыс. км.
До "сотки" автомобиль разгоняется всего за 6,7 секунд. Максимальная скорость - 254 км/ч.