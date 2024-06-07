7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей

Lamborghini Huracan 2023 года выпуска продают в Омске за 75 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей.
Спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей.
"Авито"

Lamborghini Huracan — это спортивный автомобиль, который отличается высокой производительностью и динамикой.

Huracan 5.2 AMT имеет стильный дизайн с характерными для Lamborghini чертами, такими как широкие крылья, низкий профиль и агрессивный вид. Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащён передовыми технологиями, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и аудиосистему премиум-класса.

Автомобиль также оснащен рядом систем безопасности, таких как система контроля устойчивости, антиблокировочная система тормозов и система помощи при торможении. Кроме того, Huracan 5.2 AMT предлагает широкий спектр опций, которые позволяют настроить автомобиль под свои предпочтения.

Lamborghini Huracan 5.2 AMT — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный спортивный автомобиль. Однако стоит учитывать, что его стоимость может быть довольно высокой, а обслуживание и ремонт могут потребовать значительных затрат.

Технические характеристики:

  • Двигатель: V10, объем 5,2 л, мощность 640 л.с.
  • Разгон до 100 км/ч: 3 сек.
  • Максимальная скорость: более 325 км/ч
  • Трансмиссия: автоматическая коробка передач с двойным сцеплением
  • Привод: полный
  • Габариты: длина 4459 мм, ширина 1924 мм, высота 1165 мм
  • Масса: около 1422 кг
  • Объём багажника: 105 л
  • Расход топлива: в среднем около 12,5–13,5 л на 100 км

Ранее сообщалось, что автомобиль бизнес-класса продают в Сибири за 540 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость