Lamborghini Huracan 2023 года выпуска продают в Омске за 75 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей.

Lamborghini Huracan — это спортивный автомобиль, который отличается высокой производительностью и динамикой.

Huracan 5.2 AMT имеет стильный дизайн с характерными для Lamborghini чертами, такими как широкие крылья, низкий профиль и агрессивный вид. Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащён передовыми технологиями, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и аудиосистему премиум-класса.

Автомобиль также оснащен рядом систем безопасности, таких как система контроля устойчивости, антиблокировочная система тормозов и система помощи при торможении. Кроме того, Huracan 5.2 AMT предлагает широкий спектр опций, которые позволяют настроить автомобиль под свои предпочтения.

Lamborghini Huracan 5.2 AMT — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный спортивный автомобиль. Однако стоит учитывать, что его стоимость может быть довольно высокой, а обслуживание и ремонт могут потребовать значительных затрат.

Технические характеристики:

Двигатель: V10, объем 5,2 л, мощность 640 л.с.

Разгон до 100 км/ч: 3 сек.

Максимальная скорость: более 325 км/ч

Трансмиссия: автоматическая коробка передач с двойным сцеплением

Привод: полный

Габариты: длина 4459 мм, ширина 1924 мм, высота 1165 мм

Масса: около 1422 кг

Объём багажника: 105 л

Расход топлива: в среднем около 12,5–13,5 л на 100 км

Ранее сообщалось, что автомобиль бизнес-класса продают в Сибири за 540 тыс. рублей.

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