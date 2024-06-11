11 июня
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Автоновости

Спортивный BMW продают в Сибири за 49,8 млн рублей

BMW Z8 2001 года выпуска продают в Красноярске за 49,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Спортивный BMW продают в Сибири за 49,8 млн рублей.
Спортивный BMW продают в Сибири за 49,8 млн рублей.
"Авито"

BMW Z8 — это спортивный автомобиль, который производился компанией BMW с 1999 по 2003 год. Он оснащен двигателем объемом 4,9 литра и мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

Автомобиль имеет задний привод и механическую коробку передач. Его дизайн выполнен в стиле ретро-каров 50-х годов, но при этом обладает современными технологиями и функциями безопасности.

BMW Z8 отличается своей легкостью и маневренностью благодаря использованию алюминия в конструкции кузова. Это также делает его одним из самых легких автомобилей в своем классе.

В целом, BMW Z8 является одним из наиболее привлекательных спортивных автомобилей своего времени, сочетая в себе стиль, производительность и комфорт. Однако стоит учесть, что автомобиль может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт из-за возраста и особенностей конструкции.

Ранее сообщалось, что спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей.

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