Спортивный BMW продают в Сибири за 49,8 млн рублей.

BMW Z8 2001 года выпуска продают в Красноярске за 49,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

BMW Z8 — это спортивный автомобиль, который производился компанией BMW с 1999 по 2003 год. Он оснащен двигателем объемом 4,9 литра и мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

Автомобиль имеет задний привод и механическую коробку передач. Его дизайн выполнен в стиле ретро-каров 50-х годов, но при этом обладает современными технологиями и функциями безопасности.

BMW Z8 отличается своей легкостью и маневренностью благодаря использованию алюминия в конструкции кузова. Это также делает его одним из самых легких автомобилей в своем классе.

В целом, BMW Z8 является одним из наиболее привлекательных спортивных автомобилей своего времени, сочетая в себе стиль, производительность и комфорт. Однако стоит учесть, что автомобиль может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт из-за возраста и особенностей конструкции.

Ранее сообщалось, что спортивный автомобиль с идеальным внешним видом продают в Сибири за 75 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале