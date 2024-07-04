«Сразу замените резину»: отзывы владельцев Haval Jolion 2023, которые помогут определиться с выбором автомобиля

«Его суперсовременные опции помогают сделать каждую поездку еще комфортнее» — так описывают Haval Jolion 2023 в автосалоне. Но есть у этого китайца и свои сюрпризы, о которых точно не расскажут дилеры. Altapress.ru «пробежался» по специализирвоанным сайтам и выяснил, какие достоинства и недостатки выявили у автомобиля его владельцы.

Краткое описание Двигатель: бензин, 1.5 л Мощность: 143 л.с. Налог на 2024 год: 2 860 рублей в Алтайском крае Коробка передач: робот Руль: левый В Барнауле Haval Jolion, 2023 год в синем цвете продают за 2,1 млн рублей.

Минусы

1

«Сначала думал, что шумоизоляция, но когда заменил колеса на «зимние», то понял, что летняя китайская резина полный отстой. Так что вдобавок замените резину. Посадка водителя неудачная. При любых вариантах обзор закрывает капот и дорогу не видно, так недалеко и до ДТП. При мытье машины вода заливает моторный отсек, вообще отсутствует герметизация», — рассказал о нюансах водитель Иван Петрович.

2

«Плохой обзор спереди из-за капота, хочется поднять сиденье, но регулировка ущербная. Подгазовка при трогании на МКПП работает как захочет, лучше бы ее совсем не было. Управление температурой обдувом, подогревом сидений и прочее, только с дисплея, причем из разных вкладок, маразм. Поломок пока не было, но радости от нового авто как-то особой нет. Багажник не особо большой, к тому же, проем двери неудобный и дурацкая полка постоянно мешает», — рассказал Александр.

3

«Невнятная работа «двигатель-коробка передач», работают будто не синхронно. Иногда происходят небольшие «пинки» РКПП. Управление климатом не совсем удобно, но не критично. Иногда долгая загрузка мультимедиа при запуске авто. Дальний свет не понятный, возможно, не настроен», — написал Денис.

Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru Haval Jolion, 2023 год в Барнауле. Drom.ru

Плюсы

1

«Езжу с октября 2023 года, пока только 2000 rvнаездила. Что сказать — отличная машинка, для девушки вообще шикарно. Что там пишут про капот, что его не видно... Тут дело, как говорится, не в капоте. У меня не возникает проблем с этим, все везде прекрасно видно. Еще читала отзывы: пишут, что давишь на газ, а она только обороты набирает. Мужчины, на педальку на этой машине нужно очень плавно давить, слегка прям и она сама ускоряется и летит. Расход по городу у меня в основном 8-9,5 л. Она не любит резких движений. Обогрев руля и сидений работает за доли секунд. Сразу отключила все помощники удержания в полосе, так как они мешают только при обгоне, машина думает, что ты уснул, и кидает немного. Все, что не нужно, можно сразу отключить. А так — кайф. Люблю своего малыша», — написала лестный отзыв Юлия.

2

«Едет бодро, машина легкая, мотор 1,5 турбо. Почитала, что кто-то остался недоволен. Думаю тут дело в манере езды. Если вы на ней все время ездили спокойно и один раз резко решили надавить, она вас просто не поняла. Коробка тут адаптивная к вашему типу езды, у меня лично реагирует отлично. Салон комфортный, задний ряд просторный. То, что управление с дисплея — совершенно нормально, просто нужно привыкнуть. Как и к шайбе переключения передач. Касательно капота: читала тут отзывы, что неудобно и не видно людям — привыкайте к габаритам, это не минус машины, а ваш минус вождения», — описала автомобиль Аля.

3

«Машина очень приятно едет по трассе, тяжелая, как по рельсам и комфортно, уж точно комфортнее, чем KIa/Hyundai в том же классе. Покупкой доволен, рабочая лошадка, каждый день в дороге, робот порадовал, переключения, как на вариаторе, после 5 тыс. км перестал тупить, адаптировался, по плавности хода нравится больше, чем Tiguan», — написал Алексей.

Может спасти жизнь

«Машина стоит своих денег. А по факту смерти — стоит вдвойне! Суть в том, что на трассе грузовик догнал трактор и вытолкал его на полосу моего движения. Мой удар на скорости в 90 км/ч пришелся в нож бульдозера, после чего машина честно отработала краш-тест. Сработали все подушки безопасности, Haval Connect сообщил в МЧС о месте и времени ДТП и о сработавших подушках (ЭРА-Глонасс стыдливо промолчала). Буквально через несколько минут на место ДТП прибыли скорая, ДПС и МЧС. В момент аварии в салоне находились два человека — водитель и пассажир, оба пострадали незначительно, только от удара об ремень безопасности. В общем, машина умерла, но спасла жизни. И тем, кто говорит, что китайские машины сделаны из бумаги — можно просто оторвать язык. Выкладываю фото после ДТП», — рассказал Дмитрий из Барнаула.

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Ранее altapress.ru катался на самом дорогом китайском внедорожнике.

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