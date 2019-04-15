Стала известна точная стоимость обхода Барнаула

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект строительства автодороги в обход Барнаула с третьим мостом через Обь. Стоимость объекта оценили в 49,7 млрд рублей, сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Что показала экспертиза

Государственные эксперты определили, что сметы составлены верно. Также они подтвердили, что обход позволит разгрузить улицы города, ускорит движение товаров по магистралям и «заложит основу для устранения сдерживающих факторов развития Барнаульской агломерации, в том числе исключит потерю времени на проезд по территории города», пишет пресс-центр главгосэспертизы.

По мнению ведомства, барнаульские дороги перегружены потому, что все переезды с Павловского тракта на правый берег Оби проходят через город. Третий мост в стороне от краевой столицы решит эту проблему.

В декабре ведомство утвердило техническую часть проекта. Теперь он полностью готов к тому, чтобы его воплотили в жизнь. Отметим, что ранее строительство обхода оценивали в 53 млрд рублей.

Что за обход и где он пройдет

В 2017 году власти Алтайского края подготовили проект за 682 млн рублей. Обход Барнаула планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края. altapress.ru

Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Когда начнется строительство дороги и моста, пока неизвестно. Власти Алтайского края планируют воплотить этот проект в жизнь при помощи федерального финансирования. Один из вариантов — средства «Платона».