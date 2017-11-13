Стали известны подробности о провалившемся под землю в Рубцовске КамАЗе

11 ноября в Руцовске провалился в яму КамАЗ. Как сообщал altapress.ru, грузовик попал в яму, выкопанную коммунальщиками для установки бетонных колец. В сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о подробностях этой аварии.
По данным паблика, автомобиль так же принимал участие в коммунальных работах. К краю ямы водитель грузовика подъехал по служебной необходимости, но не рассчитал безопасную дистанцию. Произошло обрушение грунта, из-за этого КамАЗ затащило под землю. Из провала осталась торчать только кабина.
К водитель успел выбраться из КамАЗа, мужчина не пострадал. Грузовик извлекли из ловушки с помощью крана. Машина получила значительные повреждения и самостоятельно передвигаться не могла. Ее отбуксировал другой грузовик.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.