Стали известны подробности о провалившемся под землю в Рубцовске КамАЗе

11 ноября в Руцовске провалился в яму КамАЗ. Как сообщал altapress.ru, грузовик попал в яму, выкопанную коммунальщиками для установки бетонных колец. В сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о подробностях этой аварии.

В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске грузовик провалился под землю. 11 ноября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. По данным паблика, автомобиль так же принимал участие в коммунальных работах. К краю ямы водитель грузовика подъехал по служебной необходимости, но не рассчитал безопасную дистанцию. Произошло обрушение грунта, из-за этого КамАЗ затащило под землю. Из провала осталась торчать только кабина. К водитель успел выбраться из КамАЗа, мужчина не пострадал. Грузовик извлекли из ловушки с помощью крана. Машина получила значительные повреждения и самостоятельно передвигаться не могла. Ее отбуксировал другой грузовик. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.