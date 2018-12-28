Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
339

Стали известны подробности жестокого ДТП с автобусом и КамАЗом на алтайской трассе

В Алтайском крае в ночь с 27 на 28 декабря столкнулись КамАЗ и автобус, который буксировал другой грузовик. В аварии травмы получил водитель автобуса, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП на дороге Павловск - Рогозиха.
ДТП на дороге Павловск - Рогозиха.
vk.com/incident22

ДТП произошло в 2:10 на 69 км дороги «Павловск — Ребриха — Буканское» вблизи поселка Красная Дубрава Павловского района.

По предварительной информации, 54-летний мужчина управлял грузовым самосвалом КамАЗ и двигался со стороны Ребрихи в направлении Павловска. Впереди ехал КамАЗ-55111, который с помощью жесткой сцепки буксировал неисправный автобус Kia Granbird без пассажиров. Водитель самосвала не выдержал дистанцию и произошло столкновение с автобусом.

В результате ДТП 55-летний водитель автобуса получил телесные повреждения различной степени тяжести. Ему помогли медики, потребовалась госпитализация.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря в Алтайском крае произошло еще одно ДТП. В Зональном районе столкнулись два автомобиля, пострадали 10 человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость