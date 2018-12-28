Стали известны подробности жестокого ДТП с автобусом и КамАЗом на алтайской трассе

ДТП произошло в 2:10 на 69 км дороги «Павловск — Ребриха — Буканское» вблизи поселка Красная Дубрава Павловского района.
По предварительной информации, 54-летний мужчина управлял грузовым самосвалом КамАЗ и двигался со стороны Ребрихи в направлении Павловска. Впереди ехал КамАЗ-55111, который с помощью жесткой сцепки буксировал неисправный автобус Kia Granbird без пассажиров. Водитель самосвала не выдержал дистанцию и произошло столкновение с автобусом.
В результате ДТП 55-летний водитель автобуса получил телесные повреждения различной степени тяжести. Ему помогли медики, потребовалась госпитализация.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря в Алтайском крае произошло еще одно ДТП. В Зональном районе столкнулись два автомобиля, пострадали 10 человек.