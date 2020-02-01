Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в России

В 2019 году самыми угоняемыми в России оказались автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus, следует из данных страховой компании «Согласие», пишут РИА Новости.

Машины марки Toyota привлекли угонщиков в 22% случаев. На втором месте — Hyundai (19%), по десять процентов приходится на Kia и Lexus. Однако в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли именно Hyundai.

Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промзонами.

По данным МВД, у жилых домов атвомобили чаще угоняют ночью, а у торговых центров — днем. Среди наиболее распространенных способов — взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств.

В ведомстве заявили, что в 2019 году зарегистрировали около 20 тыс. краж автомобилей. Это на 14% ниже уровня 2018-го.

Напомним, в сентябре эксперт рассказал, как в Алтайском крае ловят банды автоворов и какие машины угоняют чаще всего.